子どもたちに大人気の教育系アニメ「宇宙なんちゃら こてつくん」とエースコック「ワンタンメン」のコラボした「ワンタンメン★宇宙なんちゃら こてつくん みんなで食べよう！ちょっくらハラヘリ丸キャンペーン」が実施中。宇宙好きな子どもたちの心をわくわくさせる本キャンペーンは、2024年11月30日(土)に終了するので、お見逃しなく！【画像】応募者全員がもらえる！オリジナル塗り絵 (全5種)はコチラ「ワンタンメン★宇宙なん