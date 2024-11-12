剣道や柔道など日本発祥の「武道」が外国人に人気ですが、今、武道と観光を組み合わせてインバウンドを目指すツアーが注目を集めています。通常の旅行との違いやメリットは？今月、静岡県内で行われた剣道ツアーに密着しました。「武道ツーリズム」という言葉を知っていますか？これは、外国人に人気の「武道」をきっかけに日本に来てもらい、そこで観光も一緒に楽しんでもらおうというスポーツ庁が進める