オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは12日、新監督兼投手コーチとして武田勝氏の就任が決定したことを発表しました。関東第一高から立正大に進学し、社会人のシダックスを経て、2005年のドラフト会議で4位で日本ハムに入団。11年間で通算82勝61敗と技巧派左腕として腕を振りました。引退後はBCリーグ石川、古巣日本ハムで指導経験を積み、昨季から新潟の投手コーチに就任。巨人の1軍作戦戦略コーチに就任した橋