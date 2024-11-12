１２日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５８０．０５ポイント（２．８４％）安の１９８４６．８８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２２８．４３ポイント（３．１１％）安の７１２７．１４ポイントと３日続落した。ハンセン指数は心理的節目の２００００ポイントを割り込み、９月２５日以来の安値水準に落ち込んでいる。売買代金は２３４２億２３７０万香港ドル