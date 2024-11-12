プレミア12日本代表の日程野球の国際大会「プレミア12」で2連覇を狙う日本代表が13日にオーストラリア代表とのナイターで1次リーグB組初戦を迎える。12日は試合会場のバンテリンドームナゴヤで公式練習を行い、中軸候補の森下翔太外野手や先発登板する井上温大投手らが調整した。A組は早くも大混戦となっており、記者会見で井端弘和監督は「全試合が厳しい試合になる。目先の一戦を全力でいきたい」と語った。B組は日本―オ