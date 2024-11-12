ボートレース多摩川で「ヴィーナスシリーズ第17戦是政プリンセスカップ」の前検が12日、行われた。注目の周年V機は、当地初参戦の中尾優香（23＝福岡）が獲得。「足は良さそうです。全体的にいい感じがしました。特訓でも周りより良さそうだった。ペラの微調整はするつもりです」と好感触を伝えた。前操の吉田拡郎が優勝インタビューで「エンジンが良かった。52号機が好きになりました」とほれ込んだ快速機。中尾は初日は1R5