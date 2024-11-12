演出家、俳優の野田秀樹（68）が12日、都内で、ロンドンで上演した作、演出のNODA・MAP公演「Love in Action」（日本での上演題名「正三角関係」）の報告会を行った。同作は、松本潤（41）長澤まさみ（37）永山瑛太（41）らが出演し、日本で76公演を行った後、ロンドン公演で大千秋楽を迎えた。野田は「大盛況で大好評でありました。気持ちが届いたんだなと思いました」と、カーテンコールの映像を見ながら振り返った。長崎の原爆