内モンゴル自治区オルドス市ウーシン旗嘎魯図鎮で5日、ギネス世界記録「最大の奶皮（ナイピー）」挑戦イベントが行われ、見事認定された。「奶皮」は牛乳を鍋で煮詰めて凝縮させ、鍋底に平たく残ったものを干した食品。今回ギネスに挑戦した「奶皮」は、長さ4．94メートル、幅1．94メートル、面積9．58平方メートルで、牛乳1トンとクリーム30キロを使い、4日間かけて作られた。ギネス世界記録公式認定員の