元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは11月11日、自身のInstagramを更新。手作りした料理を披露しました。【実際の投稿：木下優樹菜、おいしそうな手料理を披露！】「料理上手でうらやましいよ」木下さんは「唐揚げ定食でした」とつづり、写真1枚と動画3本を載せています。写真は完成した料理が並べられたもので、ご飯、唐揚げ、サラダ、みそ汁と健康的なラインアップです。動画では、鶏肉を揚げる様子を披露しまし