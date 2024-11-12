ヤクルトのサンタナ、広島の小園は「UZR」が12球団ワースト1、2位だった守備の名手に贈られる「第53回三井ゴールデン・グラブ賞」が12日、発表された。野球記者の投票によって選出され、得票数も公開。セ・リーグでは守備全般での貢献を示す「UZR」が12球団ワースト1、2位の両選手が得票する“珍現象”となった。外野手部門では広島の秋山翔吾が最多の211票を獲得し、セ・リーグでは初受賞（西武時代に6回）となった。中日の岡