プリメーラ・ディビシオン(アルゼンチン1部)でインフルエンサーの選手起用が大きな物議を醸している。アルゼンチン『Diario Olé』が伝えている。“スプリーン”の愛称で知られるイバン・ブハジェルク(24)は、YouTubeで800万人の登録者とInstagramで500万人以上のフォロワーを抱える、南米で人気のあるストリーマーとして知られる。そのブハジェルクは、デポルティボ・リエストラとメインスポンサーを務めるエナジードリンク会