プロ野球の守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデングラブ賞」が12日に発表され、パ・リーグの一塁手部門でソフトバンクの山川穂高が初受賞した。山川は「自分には一番無縁だと思っていた賞だったので、素直にうれしいです。（西武時代に）とにかく下手だった自分に黒田哲史コーチが2年間一日も欠かさず特守をしてくださったおかげで頂けた賞だと思いますし、一番感謝しています。これからも一日一日を丁寧に、野球を頑張っ