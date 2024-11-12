プロ野球の守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデングラブ賞」が10日に発表され、西武からは源田壮亮内野手が選出された。2018年から7年連続7度目で、源田は「毎年素晴らしい選手が増える中で、譲りたくない賞でした。今年も受賞できてうれしく思いますし、投票してくださった皆さま、指導いただいたコーチに感謝の気持ちでいっぱいです。来年も守備からチームやファンの皆さまを盛り上げ、勝利に貢献できるよう頑張ります」