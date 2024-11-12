株式会社SPORTS＆LIFEは、ラ・リーガの伝統の一戦、バルセロナ対レアル・マドリーの“エル・クラシコ”が日本で初開催されることを発表した。試合は、各クラブの出身選手が出場する【EL CLASICO in TOKYO】として行なわれ、先に引退を表明したアンドレス・イニエスタの引退試合にもなる。【画像】華やかに可憐にピッチで輝く！世界の“美女フットボーラー”を一挙紹介！日本をサッカー人生最後の舞台に選んだイニエスタ。こ