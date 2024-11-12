北海道内初上陸となります。食品スーパー・ロピア屯田店が今月２３日にオープンすることが決まりました。食品スーパー「ロピア」を運営するＯＩＣグループによりますと、２０２４年８月下旬にオープンした「CiiNA CiiNA 屯田」に今月２３日、食品スーパー・ロピア屯田店を開店するということです。コスパ最強をうたう食品スーパー「ロピア」は「食のテー