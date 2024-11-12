１１月１１日、自身の“スキャンダル”が報道された国民民主党・玉木雄一郎代表。そもそも玉木代表とはどんな人なのか？そして、今回のスキャンダルは政治に影響を及ぼすのでしょうか。衆院選後、初めての登院となった１１月１１日。ひときわ目立っていたのが、青とオレンジのテーマカラーのアイテムを身に着けていた国民民主党の議員たちです。その新人議員らを歓迎した玉木雄一郎代表。議席数をこれまでの４倍となる２８議