首都圏などで強盗事件が相次ぐ中、警視庁は１２日、東京都台東区の都立浅草高校で、生徒約２７０人に向け、闇バイトに関する防犯啓発を行った。浅草署員が「闇バイトは犯罪。若い人が使い捨ての駒として利用されているケースが多い」と注意を呼び掛けた。署員は闇バイトについて、ＳＮＳ上で「ホワイト案件」「逮捕されない」と偽り、高額な報酬を提示するといった勧誘の手口を紹介。要求に応じて身分証の画像を送ると「家族に