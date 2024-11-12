新潟県刈羽村長選で無投票で7選を果たし、万歳する品田宏夫氏（中央）＝12日午後、刈羽村新潟県刈羽村長選は12日告示され、無所属現職品田宏夫氏（67）が無投票で7選を果たした。品田氏は、村と柏崎市にまたがって立地する東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を容認する立場。政府と東電が目指す早期再稼働の是非は、選挙を通じた論戦とならなかった。地元出身の品田氏は村議を経て2000年から現職。無投票での当選は08、16年に続き3