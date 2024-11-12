日本ハンドボールリーグ（ＪＨＬ）は１２日、韓国リーグ「Ｈリーグ」との業務協力を目的とした覚書を締結したと発表した。両国のトップリーグが協力することでハンドボールの普及と発展を目指すもので、９日にソウルでＪＨＬの中村和哉代表理事と韓国連盟の副会長が出席し、署名式が行われた。覚書に基づいて両国リーグ間で具体的な取組の内容について協議、検討していくことになるが、今秋開幕した日本の新リーグ「リーグＨ