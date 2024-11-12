「イット！」が12日に訪ねたのは、東京都内の「いとう王子神谷内科外科クリニック」です。待合室の椅子は15人ほどの患者で埋まっていました。このクリニックは今、次々と訪れる患者の対応に追われています。現在危惧されているのは、3つの感染症に同時に感染する“トリプル感染”です。訪れた男の子の診断結果は、マイコプラズマ肺炎。このクリニックでは、先週1週間で20人ほどのマイコプラズマ肺炎患者が受診したといいます。マイ