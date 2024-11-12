ポール・メスカルが主演する映画『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』の日本語吹き替え版キャストとして、武内駿輔、大塚明夫、山寺宏一、沢海陽子、宮野真守、梶裕貴の出演が発表された。【動画】武内駿輔、大塚明夫、山寺宏一、沢海陽子、宮野真守、梶裕貴が吹替版キャストに！『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』日本語吹替版予告本作は、人類の歴史上最大級の栄華を誇った大帝国・古代ローマを舞台に、苛烈を極める皇帝