[１２日 ロイター] - 英製薬大手アストラゼネカが１２日発表した第３・四半期決算は市場予想を上回った。同社は通期の売上高・利益予想を上方修正。がんや希少疾病の治療薬の需要が底堅く、過去４カ月弱で２度目の上方修正となった。２０２４年通期の売上高と１株当たりコア利益は為替変動の影響を除くベースで１０％台後半の伸びとなる見通し。従来予想は１０％台半ばだった。第３・四半期のコア利益は１株当たり２．０８ドル