Ami Miyazaki［東京１２日ロイター］ - 出光興産は１２日、アグロカネショウ株を公開買い付け（ＴＯＢ）すると発表した。１株１９００円で取得し完全子会社化を目指す。現在、出光はアグロカネショウの株を保有しておらず、８０７万７３００株を買い付け予定数の下限に設定する。買い付け期間は１３日から１２月２４日まで。全株式を取得した場合の買い付け代金は２３０億２０３４万８７００円。アグロカネショウは同ＴＯ