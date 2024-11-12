お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（４８）の妻で、女優の清水みさと（３２）が１２日までに自身のインスタグラムを更新し、夫婦ショットを公開した。「今年も、全国サウナ物産展初日なのにもう２回行った！爆買った！」とプライベート姿を投稿。「毎年謎のハイパーアップデートがなされてて、普通にすごすぎて笑いましたみんなクリエイティブ＆アイディアおばけたのしかった！最高の企画！」と夫婦で楽しむ様子を掲載