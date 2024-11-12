山形市の古紙リサイクル会社で12日午前、工場内にあった大量の古紙が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。午前10時40分ごろ、山形市銅町1丁目にある丸佐商店山形営業所の工場で、従業員から「古紙が燃えている」と119番通報がありました。火は駆け付けた消防によっておよそ3時間後に消し止められました。現場近くの人「紙を上に運ぶベルトコンベアが燃えていた。完全に火が見えるくらい。でも消防車来てからすんなり