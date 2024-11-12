レーン・フィンランド中銀総裁 ＥＣＢの方向性は明確、スピードはデータ次第 ユーロ圏のディスインフレは順調に進んでいる 成長見通しが悪化したのは製造業のため もしディスインフレが順調に進んでいるのであれば、利下げに踏み切れるだろう ２０２５年春には制限的領域から離脱できるだろう サービスインフレは賃金の伸びに対する懸念材料