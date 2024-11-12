スペースXは日本時間2024年11月12日に「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた韓国企業の通信衛星「Koreasat 6A」が無事に軌道に投入されたことを、韓国の大手ニュース通信社が報じています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：ファルコン9（Koreasat 6A）ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年11月12日2時22分【成功】発射場：ケネディ宇宙センター（アメリ