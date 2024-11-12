劇団ＥＸＩＬＥの小澤雄太（３９）と八木将康（３７）が１２日、東京・恵比寿のエコー劇場で、舞台「丸裸刑事」（１７日まで）の初日を迎え、開演前に囲み取材を行った。同作は小澤と八木がタッグを組み、芝居を軸に舞台から映像までの企画に挑戦していくプロジェクト“ＯＺＡＹＡＳＵ”企画の第２弾。今作は、仁義を大切にする刑事・ジョー（小澤）と冷静沈着な刑事・リッキー（八木）がバディを組み、凸凹コンビとして大捜査