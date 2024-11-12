俳優の菜々緒（36）が11日、スタッフが運営する公式インスタグラムに登場。主演ドラマ『無能の鷹』（毎週金曜後11：15）でのオフショットが公開された。【写真】「何をしても美しい 絵になる女神様」ギターを抱える姿もキマってる鷹野（菜々緒）菜々緒が演じる同ドラマの主人公・鷹野ツメ子は、どこからどう見ても中堅エース級の風格を備え、超有能そうな見た目なのに、実は衝撃的に無能。一方、鷹野と同期入社の鶸田道人（