守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」が12日に発表された。パでは4年ぶりリーグ優勝のソフトバンクから12球団最多で球団新となる5人が受賞。日本ハムからは万波中正外野手（24）が外野手部門で2年連続2回目の栄冠となった。▼万波2年連続で選出いただいて、大変うれしく思います。毎年目標としているタイトルなので、これからも受賞し続けられるように、さらに上のレベルを目指していきたいです。