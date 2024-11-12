【ソウル聯合ニュース】韓国外交部の高官は１２日、記者団に対し、米大統領への返り咲きを決めたトランプ氏の２期目の政権が北朝鮮との対話を進める可能性について、「不確実な状況でありすべての可能性を考慮して協議しなければならない」とし、「（米国が）北と対話をするとしても、われわれの主導で、われわれの立場が反映される過程を通じて、すべきではないかと思う」と述べた。米朝が軍縮交渉を行う可能性については、「非