９、１０日の東京、京都、福島を舞台に２歳新馬戦が計１０レース行われ、日曜京都５Ｒ（芝２０００ｍ）ではキタサンブラック産駒のエコロディノスが１番人気に応えて３馬身半差で快勝。雄大なフットワークに加えてレースセンスも高く、手綱を取ったムーアも「賢い馬。ポテンシャルは高いと思います」と素材の良さに太鼓判を押していた。土曜京都４Ｒ（ダート１８００ｍ）ではナルカミが２着に２秒差をつける大差勝ち。勝ち時計も