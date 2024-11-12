2040年には半数以上の都道府県で「世帯人数が2人を下回る」との推計を、国の研究所がまとめました。国立社会保障・人口問題研究所は、2020年の国勢調査をもとに2050年までの世帯の数などについて都道府県別に推計をまとめました。その結果、今後すべての都道府県で世帯人数は減少が続き、2040年には26の都道府県で2人を下回るということです。また、全ての世帯に占める1人暮らしの割合は、2050年に全都道府県で上昇し、27都道府県