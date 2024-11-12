元駐ペルー大使の青木盛久（あおき・もりひさ）氏が９日、死去した。８５歳だった。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻、直子さん。１９６３年に外務省入省。国際協力事業団（現・国際協力機構）の青年海外協力隊事務局長などを歴任した。駐ペルー大使だった９６年１２月、日本大使公邸が左翼ゲリラのトゥパク・アマル革命運動（ＭＲＴＡ）によって占拠された。自らも１２７日間、人質になり、後に特殊部隊の突入作戦で解放され