時速194kmで車を運転して事故を起こしたら危険運転に当たるのかどうか、注目の裁判。12日、被告の男が法廷で証言しました。当時19歳だった男は、12日の被告人質問で「アクセルを踏み始めたあとから加速する感覚を感じ、心の中でわくわくする感じがあった」と話しました。問題の事故が起きたのは2021年2月のことです。大分市の県道交差点で、右折中の車が猛スピードで直進してきた車と衝突。右折していた小柳憲さん（当時50）が死亡