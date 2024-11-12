©️ABCテレビ ©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … スマートフォンの画像フォルダを整理しようとしていたある日のこと･･･ それは突然の出来事でした･･･ 急に現れたピロシ･･･ 番組ロケで大仁田アナに柴