雑誌の原稿や写真を発注した下請け業者に不当に低い代金しか払わなかったとして、公正取引委員会は12日、出版大手KADOKAWA（東京都千代田区）とその完全子会社に対し下請法違反（買いたたき）で代金の支払いと再発防止を求める勧告を出し、発表した。子会社は「KADOKAWALifeDesign」（千代田区）。公取委によると、2社は月刊の生活情報誌「レタスクラブ」の原稿執筆や写真撮影を委託した26の事業者に対し、2023年4月発売号以