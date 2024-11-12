ディスカウント店「ドン・キホーテ」が高知市内に出店する見通しとなった。国内634店舗を展開するチェーン店だが、全国で唯一、高知県内には未進出だった。同社の担当者は「高知の人は新しいものが好きと聞く。大挙して来店して欲しい」と期待を語った。【動画】ポポーポポポポ♪でおなじみの「呼び込み君」。やみつきになる人が続出し、おもちゃまで発売された。「ドンキ」は1989年に東京都府中市に1号店をオープン。大型店の