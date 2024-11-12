【Amazon「タレント写真集」売れ筋ランキング】 11月12日時点 「有料 Top100」1位：菊地姫奈「mon aspiration」 BRODYデジタル写真集価格：1,210円（Kindle Unlimited対象） Amazonは、11月12日時点のタレント写真集の売れ筋ランキングを公開している。 本日はグラビアアイドルとして活躍し、ミスマガジン2020「ミス週刊少年マガジン賞」を受賞した菊地姫奈さんの写真集「mon