ダムが果たす防災の役割について学ぼうと北秋田市の小学生が市内にある森吉山ダムを見学しました。体験も多く取り入れられ児童たちは、実際にダムの本体を上ってみるなどして、その大きさを実感しました。国土交通省森吉山ダム管理支所が開いた見学会には、北秋田市の清鷹小学校の5年生18人が参加しました。今回、児童たちは説明を受けるだけではなく、積極的に意見を言ったり体験したりしながら行われました。森吉山ダム管理支所