パリパラリンピック陸上のリレー種目で入賞した岡山市在住の生馬知季選手に岡山県スポーツ特別顕賞が贈られました。 【写真を見る】「必ずメダルを獲得してリベンジをしたい」パラ陸上リレー種目で4位入賞・生馬知季選手(岡山市在住)に岡山県スポーツ特別顕賞 岡山県スポーツ特別顕賞を授与されたパラ陸上の生馬知季選手です。生馬選手は、パリパラリンピックで「4×100mユニバーサルリレ