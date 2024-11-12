今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官の発言などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５３円３０～１５４円３０銭。 今日は一時１５４円台までドル高・円安が進行したが、次期トランプ政権の国務長官に対中強硬派のマルコ・ルビオ上院議員を起用する見通しと報じられると、いったん利益確定売りが優勢となり１５３円半ばに値を戻した。今晩はウォラーＦ