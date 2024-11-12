ソフトバンクグループが１２日の取引終了後に発表した２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算は、売上高が前年同期比７．５％増の３兆４６９９億２２００万円、最終損益が１兆５３億１９００万円の黒字（前年同期は１兆４０８７億２７００万円の赤字）となった。世界的な株高を背景に持ち株会社投資事業からの投資利益が膨らんだほか、ソフトバンク・ビジョン・ファンド（ＳＶＦ）事業からの投資利益も寄