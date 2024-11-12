浜崎あゆみが11月11日、自身のInstagramを更新。アジアツアーで訪れた中国・成都市で熱烈な歓迎を受けるオフショットを公開した。 （関連：【画像】浜崎あゆみ、中国 成都でもみくちゃに「熱量がすごい」） 浜崎16年ぶりとなるアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A ～I am ayu～』が11月1日の上海公演を皮切りにスタートし、9日には中国・成都市での公演を無事終えたばかりだ。