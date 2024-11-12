岡山市の小学校で、PR大使も参加して黄ニラを使った給食がふるまわれました。子どもたちに地産地消の大切さについて知ってもらおうという取り組みです。 【写真を見る】「食べた野菜の中で一番おいしい」黄ニラを使った給食でPR大使生産者・植田輝義さんと交流【岡山】 (植田輝義さん)「こんにちは。今日楽しみに来ました。」 黄ニラ大使として活動する生産者・植田輝義さんの登場に児童らは大喜び。 岡山市中区の岡山大学教育