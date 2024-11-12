Jリーグは12日、12月1日に行われるJ1昇格プレーオフ準決勝のキックオフ時刻がV・ファーレン長崎対ベガルタ仙台は13時5分に、モンテディオ山形対ファジアーノ岡山は14時に決定したことを発表した。併せてテレビ放送の概要も決定。DAZNでのインターネット配信のほか、長崎対仙台はNHK長崎とNHK仙台で、山形対岡山はNHK山形とNHK岡山で放送される。