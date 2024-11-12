韓国で新規失業手当（求職給与）の申請者数が10月基準で過去最多となった。【注目】日本だけが減少…「Kフード」の輸出額が過去最高韓国の雇用労働部が11月11日に発表した「10月雇用行政、統計で見た労働市場動向」によると、10月の失業手当の受給者は58万7000人で、総額が1兆ウォン（約1091億円）を超えた。1人当たりの平均支給額は170万4000ウォン（約18万6000円）で、前年同月より9万6000ウォン（約1万500円、6％）増加した数字