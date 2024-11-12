エディオングループのサンキューは、2025年4月1日に店名を「100満ボルト」から「エディオン」に変更する。店名変更のお知らせ●全国1200店舗を超える「エディオン」の店舗網がさらに拡大店名変更後も営業は継続し、会員カード（100満ボルトカード・あんしん保証カード・キッズボルトカード）は引き続き利用でき、修理保証・ポイントも継続して利用できる。ただし、キッズボルトカードは鳥取県・島根県の店舗で利用できなくなる