キャピタル・アセット・プランニング [東証Ｓ] が11月12日大引け後(17:30)に決算を発表。24年9月期の連結経常利益は前の期比6.9％減の3億0800万円になったが、従来予想の2億4000万円を上回って着地。25年9月期は前期比42.9％増の4億4000万円に拡大する見通しとなった。4期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の17円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同