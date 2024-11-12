元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（57）が12日放送のTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演。夫・佐々木健介（58）との電撃結婚について振り返った。番組内では不倫報道された国民民主党・玉木雄一郎代表が、広島県安芸高田市の前視聴、石丸伸二氏とのYouTube生配信の予定をキャンセルして元グラドルと密会していたことに触れ、「仕事より恋を優先したことは」が生投票のテーマに。北斗は自身の経験を聞かれ